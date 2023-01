Renascença/SCML. Prémio Jornalismo Jovem distingue quatro profissionais com menos de 35 anos

A jornalista Joana Ascensão, do semanário "Expresso", venceu o Grande Prémio Jornalismo Jovem atribuído pela Renascença e pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, no âmbito do Prémio Jornalismo Jovem.

A cerimónia de entrega do prémio decorre esta quarta-feira no auditório da Renascença, em Lisboa. O prémio instituído no ano em que Lisboa acolhe a Jornada Mundial da Juventude, distinguiu mais três jornalistas, além de Joana Ascensão que foi premiada em duas categorias.

A reportagem “Filhos únicos da Terra”, publicada pelo "Expresso", foi escolhida pelo júri com o Grande Prémio Jornalismo Jovem e com o Prémio Multimédia. Por ambos os prémios, a jornalista receberá o valor de € 3.500. Esta é uma reportagem que tem como coautores, os jornalistas José Cedovim Pinto e Rui Duarte Silva.

Na categoria Rádio, a vencedora é Cláudia Silva com a reportagem “Ponto de Interseção: O que une os jovens e a política”, emitido na Rádio Voz de Alenquer. O prémio tem o valor de € 2.500.

O Prémio Jornalismo Jovem contempla também uma categoria para profissionais do Grupo Renascença Multimédia. Assim, a vencedora do Grande Prémio Renascença, no valor de €2.500, é a jornalista Daniela Espírito Santo com a reportagem “Nos bastidores do TikTok - O trabalho traumático dos moderadores”.

Também nesta categoria, foi atribuída uma Menção Honrosa ao jornalista Tomás Anjinho Chagas, pela reportagem “Prisão: uma mancha que não sai do currículo”.

O Prémio, lançado pela Renascença e pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) em maio de 2022, pretende trazer à reflexão de toda a sociedade as dificuldades e as perspetivas de futuro que se colocam às gerações mais novas.

O concurso destinou-se a jornalistas com idades até aos 35 anos e a temática dos trabalhos deveria incidir precisamente sobre os problemas, desafios e oportunidades que os jovens enfrentam nos dias de hoje.