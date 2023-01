Selecionados 11 finalistas para o Prémio Literário do Correntes d´Escritas

Obras de Hélia Correia, Margarida Vale de Gato, Rosa Oliveira e Luís Filipe Castro Mendes estão entre as 11 finalistas do Prémio Literário Casino da Póvoa, a atribuir em fevereiro, no festival Correntes d´Escritas da Póvoa de Varzim.

Os restantes autores cujas obras foram selecionadas são Rosa Alice Branco, A.M. Pires Cabral, Regina Guimarães, Rui Almeida, Rui Laje, Maria do Rosário Pedreira e António Cabrita, indica a organização do festival, em comunicado.

O vencedor do prémio desta 24.ª edição, no valor de 20 mil euros, que decorrerá entre os dias 14 e 18 de fevereiro, será anunciado na Sessão Oficial de Abertura da edição deste ano do Encontro de Escritores de Expressão Ibérica.

O vencedor da edição do ano passado foi a escritora portuguesa Luísa Costa Gomes, com o livro "Afastar-se".

De acordo com a organização, concorreram este ano perto de 90 livros, dos quais foram escolhidos "Acidentes", de Hélia Correia; "Amor Cão e outras palavras que não adestram", de Rosa Alice Branco; "Atirar para o torto", de Margarida Vale de Gato; "Caderneta de Lembranças", de A.M. Pires Cabral; "Caderno das duas irmãs e do que elas sabiam", de Regina Guimarães.

Foram ainda apuradas as obras "Cinco Cavalos Abatidos e outros poemas", de Rui Almeida, "Errático", de Rosa Oliveira; "Firmamento", de Rui Lage; "O Meu Corpo Humano", de Maria do Rosário Pedreira; "Tristia [um díptico e meio]", de António Cabrita; e "Voltar", de Luís Filipe Castro Mendes.

O júri foi constituído por Fernando Pinto do Amaral, Helena Vasconcelos, José António Gomes, José Mário Silva e Patrícia Portela. .