Já estreou "The Last of Us", a "melhor adaptação de videojogos alguma vez feita"

A série "The Last of Us" estreou esta segunda-feira e parece já ter conquistado não só a crítica, mas sobretudo os fãs do videojogo em que se baseia.

O primeiro episódio da produção da HBO, com quase 1h30 de duração, prometia quebrar a "maldição" das más, ou pelo menos difíceis, adaptações de videojogos ao cinema e televisão.

Na plataforma online Rotten Tomatoes, uma das mais conhecidas na agregação de avaliações de produções de cinema e de televisão, o primeiro episódio de "The Last of Us" arrancou 96% de críticas positivas entre os espectadores e 99% entre os críticos.



Para a Empire Magazine, por exemplo, a série é, "confortavelmente, a melhor adaptação de um videojogo alguma vez feita", uma produção que "aprofunda o enredo distópico, enquanto se mantém fiel à essência da sua emoção". "Tal como o jogo, é também uma obra-prima."



Para Peter Travers, crítico da ABC News, o espectador não precisa de se preocupar "se não for um gamer", uma vez que "a série vai ser intensa".

Mas há avaliações mais modestas, como a da Vanity Fair, que afirma "não se tratar da revolução" que tem sido descrita. "É simplesmente boa televisão que eleva [a série] ligeiramente acima dos seus pares dentro do género."

No entanto, tal como salienta o The Washington Post, um dos grandes elogios está relacionado com a maneira como a série se mantém "fiel ao jogo", que foi lançado inicialmente em 2013 como sendo um dos "AAA Games" - os chamados "blockbusters" dos videojogos - da consola PlayStation 3.

"Parece que estás no videojogo"

Nas redes sociais, os fãs de "The Last of Us" têm apontado para as semelhanças, que quase passam por fotocópias do videojogo. As similaridades apresentadas vão desde os planos de filmagem e cenários à reprodução praticamente exata de cenas do título da Sony.

Atenção aos "spoilers" - mas para quem já experienciou o jogo em primeira mão, a surpresa poderá não ser tanta.