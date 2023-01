Morreu a atriz italiana Gina Lollobrigida

A estrela do cinema italiano Luigia "Gina" Lollobrigida, antiga "sex symbol" em tempos declarada a mulher mais bonita do mundo, morreu aos 95 anos. A notícia foi avançada esta segunda-feira pela sua família, citada pela agência de notícias italiana ANSA.

No dia do seu 95.º aniversário, a 4 de julho passado, Lollobrigida tinha dito, em entrevista à ANSA, que estava determinada a manter viva a sua criatividade através dos projetos de arte e fotografia aos quais se dedicou quando decidiu abandonar a carreira de atriz.

"O meu aniversário é um belo marco e eu ainda estou a trabalhar. Estou a preparar um livro [de ilustrações], é um trabalho importante, exigente", declarou então a estrela de cinema, apelidada de "mulher mais bela do mundo" na sequência do filme de Vittorio Gassmann com o mesmo nome que protagonizou em 1955.

"Sinto-me muito amada e estou muito entusiasmada porque há muita gente a querer celebrar o meu aniversário."

Nesse aniversário, Lollobrigida foi distinguida com o prémio carreira da associação de guionistas italianos. Por coincidência, notou a lenda do cinema italiano, a atribuição destes prémios começou em Roma em 1946, o ano em que a sua carreira de atriz foi lançada.

