Esteve na concentração de motards de Valladolid? Polícia procura um português distraído

Esteve ou conhece quem tenha estado este fim de semana na concentração de motards de Pinguins, em Valladolid? Então confirme se não perdeu a carteira porque houve um português que sim -- e a polícia espanhola quer devolver-lha.

Numa mensagem publicada esta segunda-feira de manhã no Twitter, as autoridades daquela cidade informam que foi "encontrada uma carteira com dinheiro e documentação de um cidadão português" nas imediações do espaço que acolheu a concentração.

No mesmo tweet, a polícia indica que vai guardá-la "até que o seu titular a reclame", adiantando um número de contacto telefónico: 983426088.