261 kms ligam o Porto a Santiago e vão receber 60 obras de arte

Sessenta obras de arte contemporânea de artistas nacionais e internacionais vão ser instaladas ao longo dos 261 quilómetros que ligam a Sé do Porto e a Catedral de Santiago de Compostela, na Galiza.

Segundo a coordenadora do projeto o Caminho da Arte, promovido pela Lionesa - Associação de Arte, Cultura e Turismo, Paula Silva, 30 peças vão ser instaladas no troço português do Caminho para Santiago de Compostela, e as restantes 30 no troço galego.

A responsável, que falava aos jornalistas na sede da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), em Viana do Castelo, no final da assinatura do protocolo que formalizou o projeto cultural Caminho da Arte, disse que a iniciativa “vai prolongar-se no tempo”, mas estimou que “ainda este ano” fosse instalada uma obra de arte.

“O objetivo é ir pontuando o território, do lado português e espanhol, com obras de arte, o mais rapidamente”, frisou.

O projeto o Caminho da Arte, é promovido pela Lionesa - Associação de Arte, Cultura e Turismo, com o apoio dos municípios portugueses que os Caminhos de Santiago percorrem, a Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) e a Turismo Porto e Norte de Portugal (TPNP).

O Caminho Português da Costa atravessa os concelhos do Porto, Matosinhos, Maia, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Esposende, Viana do Castelo, Caminha, Vila Nova de Cerveira e Valença.

Paula Silva adiantou que o projeto será financiado pelo mecenato, e por fundos de programas comunitários transfronteiriços, nomeadamente programa de cooperação Interreg V-A Espanha-Portugal (POCTEP), o Interreg e Portugal 2030.

O protocolo assinado esta segunda-feira não inclui o município de Caminha, mas Paula Silva adiantou que o concelho do distrito de Viana do Castelo “poderá vir a fazer parte do projeto a qualquer altura”.