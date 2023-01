A propriedade situada em Memphis, no estado norte-americano do Tennessee, foi a casa de Elvis Presley durante vários anos e, atualmente, é um local de romaria para os fãs.

Lisa Marie Presley vai ser sepultada em Graceland, a antiga mansão do seu pai Elvis Presley, o “Rei do Rock”.

A cantora e compositora tinha sofrido, horas antes, uma paragem cardiorrespiratória que a levou a ser internada de urgência em West Hills, na Califórnia.

Lisa Marie Presley era mãe de quatro filhos, incluindo a atriz e cineasta norte-americana Riley Keough, e foi casada quatro vezes, incluindo com o já falecido cantor Michael Jackson e com o ator Nicholas Cage.

Presley seguiu os passos do pai e em 2003 lançou o primeiro álbum, "To Whom it May Concern", seguido por mais dois álbuns, o último dos quais em 2012.

Lisa Marie Presley era a única herdeira de Elvis e controlou o legado do pai até 2005, altura em que vendeu uma participação minoritária no controlo da propriedade intelectual de Elvis a uma empresa de investimento.

Lisa Marie Presley manteve o controlo da famosa propriedade do pai, Graceland, na cidade de Memphis, estado de Tennessee, no sul dos Estados Unidos.