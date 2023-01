"J'accuse". Artigo de Zola sobre caso Dreyfus foi publicado há 125 anos

Assinala-se esta sexta-feira o aniversário da publicação do célebre artigo "J'accuse", de Emile Zola. A 13 de janeiro de 1898, o escritor francês escrevia, no jornal "L'Aurore", que o governo francês discriminava judeus, numa carta dirigida ao Presidente da República de então, Félix Faure.

Em causa estava o julgamento de Alfred Dreyfus, um oficial judeu que foi acusado de traição mas que, segundo explicava Zola, tinha sido usado como "bode expiatório" num caso de espionagem alemã, condenado com base em provas falsas por anti-semitismo.

No incendiário texto, Zola acusava militares e governantes em altos cargos de encobrirem a verdade para proteger os verdadeiros culpados. Todas as acusações começavam com a expressão "J'accuse" ("Eu acuso"), que se tornaria simbólica. Ainda hoje é utilizada para "apimentar" qualquer acusação.

Os 300 mil exemplares do jornal esgotaram em poucas horas e o artigo foi notícia um pouco por todo o planeta, gerando uma onda de protestos, que acabaria por levar à anulação da condenação de Dreyfus, anos mais tarde. Quem acabou condenado foi Zola, a um ano de prisão por difamação, mas fugiu para o Reino Unido, onde se exilou por um ano.

No entanto, fica para a História a celeuma causada e o famoso "caso Dreyfus" nascia assim, tornando-se num episódio icónico da luta contra a discriminação em França e na Europa.

O manuscrito original da carta de Zola faz, agora, 125 anos e está em exibição na Livraria Nacional Francesa, em Paris, depois de ter sido classificado como monumento histórico e comprado em 1991.