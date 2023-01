Em nova música, Shakira provoca Piqué e é acusada de plágio

A relação de Shakira e Gerard Piqué não terá terminado da melhor forma e a cantora colombiana fez questão de o frisar numa recente colaboração com um artista argentino. No entanto, a música em que provoca o futebolista tem estado a gerar acusações de plágio nas redes sociais. Na passada quarta-feira, Shakira e o DJ Bizarrap lançaram a "Music Sessions #53", uma canção com diversas "indiretas" e acusações lançadas ao ex-namorado Piqué, antigo jogador do Barcelona e da seleção espanhola. Contudo, a música está a ser comparada ao single "Solo Tú", de Briella, lançado em julho do ano passado. A artista venezuelana publicou no Twitter, inclusivamente, um vídeo a mostrar as semelhanças entre ambas as canções.

Através das histórias do Instagram, Briella começou por se revelar surpreendida: "Até estou a tremer, não sei o que fazer. Tenho o coração acelerado. Eu adoro a Shakira, eu idolatro esta mulher e fui sua fã toda a minha vida, é até uma honra que me plagie". "Eu ouço as canções da Shakira desde criança. Vestia-me como ela, queria ser como ela e estou a trabalhar todos os dias para ser compositora, artista, cantora. Ela foi sempre uma enorme inspiração para mim". No entanto, apesar da grande admiração pela cantora colombiana, Briella não deixa de admitir que se pode tratar de um caso de plágio. Num vídeo publicado no TikTok, a artista diz não ter "a intenção de criar problemas", mas acredita que Shakira se "inspirou" na sua música.

@briellamusica La sesión de Shakira con BZRP se parece a mi canción “Solo tú”?? ♬ sonido original - Briella

A artista venezuelana não se mostra necessariamente incomodada com as similaridades musicais. Contudo, aponta que, se realmente se tratar de uso indevido do seu trabalho, que pelo menos seja reconhecida. "Se a minha canção foi utilizada como sample, como inspiração... Se se inspiraram de alguma maneira, gostaria pelo menos de receber crédito, porque, como compositora, isso teria imenso valor". "Uma loba como eu não é para tipos como tu" Na mais recente música de Shakira, a colombiana não só provoca Piqué, como aborda, de forma pouco discreta, alguns dos detalhes que levaram ao final da sua relação de 11 anos com o ex-jogador de futebol. Na altura da separação do casal, há pouco mais de meio ano, vários órgãos da imprensa espanhola avançavam que, entre outros problemas, a gota de água terá sido uma traição de Gerard Piqué.