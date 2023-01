Quer queimar calorias? Faça a "Silly Walk" dos Monty Python

Conhecer bem os sketches dos comediantes britânicos Monty Python pode fazer bem à saúde.

Passamos a explicar: um professor na Universidade Estatal do Arizona, de seu nome Glenn Gaesser, dedicou a sua vida a analisar os gastos calóricos de diferentes tipos de exercício físico. Fã confesso do humor britânico dos anos 70, acabou por incluir nas suas experiências as estranhas formas de caminhar das personagens de uma das mais conhecidas rábulas de "Monty Python Flying Circus" - o do "Ministry of Silly Walks" (Ministério dos Andares - ou caminhares - Estranhos, em português). Pelo caminho, descobriu que caminhar como o Sr. Teabag (a personagem de John Cleese) queima praticamente duas vezes e meia mais calorias do que um andar normal.