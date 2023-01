Do cinema para o palco. "Tudo sobre a Minha Mãe" em Lisboa e Porto

Era um sonho antigo. Daniel Gorjão confessa que "Tudo sobre a Minha Mãe", do espanhol Pedro Almodóvar, é o seu “filme preferido”. O texto de Samuel Adamson foi agora traduzido para português por Hugo van der Ding e é levado à cena no Teatro São Luiz, em Lisboa, até 22 de janeiro, e no Teatro do Campo Alegre, no Porto, de 27 a 29 de janeiro.

Em entrevista ao programa Ensaio Geral da Renascença, o encenador Daniel Gorjão lembra que “desde que estreou no West End” sempre teve vontade de fazer a peça. “Primeiro como ator, quando o Filipe La Féria quis montar o espetáculo em Portugal. Depois isso nunca aconteceu e fiquei sempre com vontade de o encenar”, conta Gorjão, que agora concretiza esse sonho.

Numa produção do Teatro do Vão, em coprodução com o Teatro Municipal do Porto e o São Luiz Teatro Municipal, o espetáculo conta com as interpretações de André Patrício, Catarina Wallenstein, Filipa Leão, Filipa Matta, Gaya de Medeiros, João Candeias Luís, João Sá Nogueira, Maria João Luís, Maria João Vicente, Sílvia Filipe e Teresa Tavares. “A escolha do elenco passou por atrizes com quem queria muito trabalhar e que sempre imaginei que poderiam fazer estas personagens”, aponta o encenador.

“Tinha uma vontade muito grande de trabalhar com a Maria João Luis, enquanto atriz. Depois as outras mulheres que fui buscar acho que se encaixam perfeitamente nas personagens. Quis fazer uma peça para atrizes, para que elas possam mostrar da melhor forma possível o seu talento”, explica nesta entrevista que pode ser escutada na Renascença, na sexta-feira, depois das 23h00.