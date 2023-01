Spielberg bate recordes em noite de regresso dos Globos de Ouro à televisão

Na 80.ª edição dos Globos de Ouro "Os Fabelmans" valeram duas distinções, esta madrugada, a Steven Spielberg. "Os Espíritos de Inisherin" e "Abbott Elementary" dividiram o estatuto de produção mais galardoada na cerimónia, que regressou este ano à televisão: a entrega de prémios não foi transmitida no ano passado, sob o pano de acusações de racismo.

Aliás, no habitual monólogo inicial, desta vez apresentado pelo comediante Jerrod Carmichael, começou por colocar o dedo na ferida. "Eu estou aqui, porque sou negro."

"Os Globos de Ouro não foram transmitidos na televisão no ano passado, porque a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, e não digo que seja uma organização racista, não tinha um único membro negro até à morte de George Floyd. Portanto, façam o que quiserem com essa informação."

Carmichael salientou ainda outro dado curioso: é a primeira vez em 80 anos de Globos de Ouro que a cerimónia é apresentada por uma pessoa afro-americana. "Num minuto estás a fazer chá de menta em casa. Noutro dia, és convidado para ser a cara negra de uma organização branca em apuros", brincou.

No entanto, o humorista sublinhou que, "independentemente do passado" da associação, era uma noite para "celebrar". "E eu penso que esta indústria merece noites destas e estou feliz por estarem todos aqui."

Já são cinco Globos de Ouro de Melhor Filme para Spielberg

À quarta já é recorde. O filme de Steven Spielberg, "Os Fabelmans", venceu a distinção de Melhor Filme de Drama e permitiu que o realizador amealhasse o seu quarto Globo de Ouro na categoria. Junta-se, assim, a "E.T.", "A Lista de Schindler" e "O Resgate do Soldado Ryan".

Feito inédito apenas superado... pelo próprio, se se contar com o Globo de Ouro de Melhor Filme de Comédia/Musical conquistado em 2021, com a segunda adaptação ao cinema de "West Side Story".

O cineasta do Ohio conquistou ainda o galardão de Melhor Realizador, o terceiro já conquistado por Spielberg nesta categoria.

No entanto, a produção cinematográfica mais premiada foi "Os Espíritos de Inisherin" ("The Banshees of Inisherin"). A longa-metragem irlandesa arrecadou três distinções: Melhor Filme de Comédia/Musical, Melhor Argumento, para Martin McDonagh, e Melhor Ator em Filme de Comédia/Musical, para Colin Farrell.

No capítulo do cinema, destacam-se também os Globos de Ouro para Melhor Atriz em Filme de Drama, atribuído a Cate Blanchett ("Tár"), e de Melhor Ator em Filme de Drama, para Austin Butler, que em "Elvis" reencarnou o "Rei do Rock 'n' Roll".

Já a sensação "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" ("Everything Everywhere All at Once") recebeu os prémios de Melhor Atriz em Filme de Comédia/Musical, para Michelle Yeoh, e de Melhor Ator Secundário em Filmes, para Ke Huy Quan.