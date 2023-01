Morreu o guitarrista Jeff Beck

O músico Jeff Beck, lenda da guitarra elétrica e do rock & blues, morreu na terça-feira vítima de doença. Tinha 78 anos. A notícia foi avançada pela família de Jeff Beck, numa mensagem publicada esta quarta-feira nas redes sociais. "Em nome de sua família, é com profunda tristeza que comunicamos a notícia do falecimento de Jeff Beck", referem uma publicação no Twitter do guitarrista. Jeff Beck morreu após ter contraído "repentinamente uma meningite bacteriana".

"Faleceu pacificamente ontem [terça-feira]. A sua família pede privacidade enquanto processa essa tremenda perda", refere a mensagem. Jeff Beck morreu no dia do aniversário do cantor Rod Stewart, com quem colaborou ao longo da carreira.

Os dois artistas tomaram as tabelas de vendas de assalto com temas como "People get Ready", celebrizado na década de 80.

Considerado um dos maiores de todos os tempos, Jeff Beck ganhou destaque como membro da banda Yardbirds em 1965, substituindo Eric Clapton, tendo depois por conta própria iniciado uma carreira a solo que incorporou hard rock, jazz, funky blues e até ópera. Jeff Beck ganhou sete Grammy com as suas performances na guitarra e em 2011 foi eleito o quinto melhor guitarrista da história pela revista norte-americana Rolling Stone. Além de uma prolífera carreira a solo, o guitarrista britânico também colaborou com outros artistas como Rod Stewart ou Ozzy Osbourne, entre outros.