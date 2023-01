Morreu o guitarrista Jeff Beck

"Em nome de sua família, é com profunda tristeza que comunicamos a notícia do falecimento de Jeff Beck", referem uma publicação no Twitter do guitarrista.

"Faleceu pacificamente ontem [terça-feira]. A sua família pede privacidade enquanto processa essa tremenda perda", refere a mensagem.

Jeff Beck morreu no dia do aniversário do cantor Rod Stewart, com quem colaborou ao longo da carreira.



Os dois artistas tomaram as tabelas de vendas de assalto com temas como "People get Ready", celebrizado na década de 80.

[em atualização]