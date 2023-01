U2 anunciam novo álbum com carta aos fãs

Os U2 voltaram a surpreender os fãs ao enviarem uma carta a anunciar o novo álbum. "Songs of Surrender" deve sair em março deste ano e, avançam os meios especializados, deverá ser composto por 40 êxitos da banda , revisitados. Para anunciar os seus intuitos, um dos membros da banda, The Edge, enviou o que parece ser uma cópia de uma carta escrita à mão para quarenta sortudos fãs. Na missiva, o artista explica por que razão o grupo decidiu revisitar alguns dos seus maiores sucessos. "O que acontece quando uma voz se desenvolve e a experiência e a maturidade lhe conferem ressonância adicional?", questiona, salientando que os U2 "já estão por cá há tempo suficiente para saber o que isso é".

"O facto é que a maioria do nosso trabalho foi escrito e gravado quando éramos todos homens jovens. As canções têm significados diferentes para nós agora", explica. O exercício serve, então, para que o grupo se possa "reconectar com a essência" das músicas depois de tanto crescimento. "Começamos a imaginar como seria trazer estas músicas de volta para o presente", acrescenta. "Trazê-las para o século XXI, reimaginadas".

"Espero que gostem desta nossa nova direção", termina a carta, partilhada online por alguns dos sortudos recipientes.

Pouco foi confirmado pela própria banda, mas parecem existir quarenta cópias da carta, enviadas para quarentas fãs aleatórios espalhados por diversos países. No topo da folha aparece o nome do álbum, "Songs of Surrender" em código Morse e também se encontra a hashtag #U2SOS40.