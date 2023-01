O punk que quer ir à Eurovisão

Ainda se lembra de Johnny Rotten, dos Sex Pistols? John Lydon quer provar que o punk está vivo e vai participar já em fevereiro no festival da canção da Irlanda. A ideia é levar a sua banda, os Public Image Ltd (PiL), à Eurovisão.

Os PiL vão disputar a representação da Irlanda na próxima edição do certame com mais cinco concorrentes numa edição especial do programa de TV "The Late Late Show", a 3 de fevereiro. O vencedor será decretado numa mistura de votos entre juri e público.

O tema a concurso tem o título "Hawaii" e é dedicado à mulher de John Lydon, que sofre de Alzheimer. John e Nora são casados há quase cinco décadas. Diz ser uma mensagem de esperança para todos os que passam um momento difícil, para mostrar que o punk também tem sentimentos.