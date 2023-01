Há três portugueses elegíveis para nomeações aos Óscares

Os atores Carloto Cotta, Alba Baptista e Welket Bungué foram considerados elegíveis para uma nomeação para os prémios norte-americanos de cinema Óscares, revelou a Academia de Cinema dos Estados Unidos.

A academia anunciou uma lista com 301 filmes que cumprem requisitos para uma nomeação este ano nos Óscares, em categorias como Melhor Filme, Realização ou Argumento, e entre eles estão três produções nas quais entram os portugueses Alba Baptista, Carloto Cotta e o luso-guineense Welket Bungué, que são considerados elegíveis na área da representação.

Alba Baptista é referida pela participação em "Um sonho em Paris", de Anthony Fabian, que é uma nova adaptação de um romance do escritor norte-americano Paul Gallico, de 1958.

Já Carloto Cotta surge na lista da academia pelo filme "You won"t be alone", de Goran Stolevski, premiado em 2022 no festival de cinema fantástico de Sitges, em Espanha.

O ator e realizador luso-guineense Welket Bungué é indicado na lista por ter entrado no filme "Crimes do Futuro", de David Cronenberg.

No processo de seleção para os Óscares, segundo a academia, são consideradas elegíveis longas-metragens que se tenham estreado comercialmente em determinadas áreas metropolitanas dos Estados Unidos, entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2022.

Anteriormente, a organização tinha já anunciado filmes finalistas para algumas categorias: na de Curta-Metragem de Animação estão "Ice Merchants", de João Gonzalez, e "O homem do lixo", de Laura Gonçalves.

Nos finalistas às nomeações na categoria de melhor Curta-Metragem está o filme "O lobo solitário", do realizador, argumentista e músico Filipe Melo.

No processo de seleção rumo aos Óscares, ficou pelo caminho o filme "Alma Viva", da realizadora luso-francesa Cristèle Alves Meira, que tinha sido proposto por Portugal para uma nomeação na categoria de Melhor Filme Internacional.

De fora fica também o filme proposto pela Albânia, "A Cup of Coffee and New Shoes On", protagonizado pelos irmãos Rafael e Edgar Morais e coproduzido por Portugal, pela produtora Maria & Mayer.

As nomeações para a 95.ª edição dos Óscares são anunciadas no próximo dia 24 e a cerimónia está marcada para 12 de março.