Autobiografia do príncipe Harry chega às bancas

Promete ser um dos lançamentos editoriais do ano. A autobiografia do príncipe Harry está à venda em todo o mundo a partir desta terça-feira.

Um livro que, mesmo antes de ser lançado, já gerou muita polémica, uma vez que foram conhecidos alguns pormenores do que é dito nas mais de 400 páginas desta obra dias antes de ver a luz do dia. O próprio príncipe Harry tem revelado algumas histórias em diversas entrevistas televisivas. Numa delas, ao programa "60 Minutos", da CBS, Harry contou que foi agredido pelo irmão, o príncipe William, durante uma discusão sobre a sua mulher, Meghan Markle.

No relato, Harry explica que os dois irmãos estavam a gritar um com o outro, num momento "nada simpático". William terá, então, agredido Harry que caiu ao chão, e "aterrou" em cima da tigela da comida do cão, o que provocou um corte nas costas do príncipe. Diz Harry que William pediu, depois, desculpa.

A entrevista de Harry ao programa norte-americano, conduzida pelo jornalista Anderson Cooper, vai ser transmitida em Portugal pela SIC Notícias no próximo fim de semana. Desconhece-se, para já, em que moldes e horários, mas aquela estação televisiva tem os direitos de transmissão do "60 Minutos" no nosso país.

O livro tem o título "Na Sombra" e, nele, Harry também aborda o consumo de drogas na adolescência, fala da mãe Diana e conta pormenores sobre a missão das forças britânicas no Afeganistão, em que participou.

Para além da tinta que já fez correr mesmo antes da publicação, o livro também deu que falar ao seu lançado vários dias antes da data oficial em Espanha.