Estudo confirma: viajar faz bem à saúde

Eis uma boa notícia para quem gosta de passear: viajar muito e para longe de casa influencia positivamente o bem-estar.

Segundo um estudo publicado no Journal of Transport & Health , quem viaja regularmente para locais que fiquem a pelo menos 24 quilómetros de distância do sítio onde se movimenta sente-se mais saudável. Ou seja: viajar para fora da nossa zona de conforto, variando nos destinos, melhora a nossa "saúde autoavaliada".

Os investigadores responsáveis pelo estudo, assinado pela University College de Londres, no Reino Unido, acreditam que tal acontece porque, ao sairmos da nossa zona de interação habitual, fazemo-lo para encontrar amigos e familiares e, ao mesmo tempo, estamos expostos a mais pessoas, mais diversas, o que contribui para uma vida social mais ativa e, consequentemente, mais saudável.

O resultado inverso é observado na amostragem: um grupo de moradores do Norte de Inglaterra com menos acesso a transportes públicos demonstra pior "saúde autoavaliada". A idade também não ajuda: foi encontrada uma ligação entre a percepção de saúde e maiores restrições a viajar nos participantes com mais de 55 anos.

Um dos autores do estudo, citado pelo jornal O Globo , acredita que a solidão tem um papel importante nos resultados. "Aqueles com mais de 55 anos são mais propensos a enfrentar outras restrições para viajar, como mobilidade limitada. Também são mais propensos a sofrer de solidão. A variedade de lugares que eles podem visitar é baixa, levando a uma menor participação social e níveis mais baixos de saúde geral”, diz o investigador Paulo Anciaes. Para contrariar tal cenário, é preciso apostar em "políticas públicas que reduzam as restrições de deslocação na região", oferecendo "melhores opções de transporte público e privado que permitam viagens mais frequentes e mais longas".

Os apreciadores de viagens certamente concordam...