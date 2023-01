Politécnico de Setúbal apresenta biodiversidade em exposição itinerante

A exposição de fotografia “Biodiversidade no IPS” já está a percorrer vários locais do distrito de Setúbal. Dá a conhecer uma parte das mais de 850 espécies de fauna e flora identificadas nos campi do Instituto Politécnico de Setúbal (IPS), em Setúbal e no Barreiro.

“Com um total de 32 imagens, captadas pelos docentes José Sousa e Diogo Oliveira, a mostra itinerante apresenta-se, ao longo do mês de janeiro”, indica uma nota do IPS, na Biblioteca Municipal Bento de Jesus Caraça, Moita, até dia 23, e no Agrupamento de Escolas de Azeitão, até dia 27.

Ainda sem local definido, esta exposição itinerante vai também passar pela cidade de Setúbal durante o mês de fevereiro e será acompanhada por várias palestras temáticas em cada local.

Os autores, apaixonados pela fotografia de natureza e empenhados na sua conservação, citados pelo IPS, afirma que se tratar de uma iniciativa que “visa levar ao conhecimento público uma pequena parte daquilo que é a biodiversidade do IPS. São mais de 850 as espécies já identificadas e nesta exposição apenas se mostra a ponta do topo do iceberg”.

Nesta seleção de imagens, é possível ficar a conhecer espécies tão emblemáticas “como o sobreiro, que marca a paisagem do campus de Setúbal, ou o chapim-azul, um dos principais inquilinos das caixas-ninho aí instaladas, além de outras mais difíceis de observar, como a borboleta-cauda-de-andorinha, que usa dois olhos vermelhos desenhados nas asas para confundir os predadores, ou a erva-abelha, pequena orquídea que se faz passar por abelha como estratagema para garantir a polinização”.