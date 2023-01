Edward Norton é descendente de Pocahontas e primo de Julia Roberts

A revelação foi feita ao ator num episódio recente do programa de televisão americano “Finding Your Roots”, que analisa os antepassados e a árvore genealógica dos convidados.

Filha de um chefe Powhatan, Pocahontas recebeu colonos britânicos na atual Virgínia no início do século XVII e, segundo reza a lenda, terá salvado a vida do capitão John Smith, ao colocar a sua cabeça na dele, na hora em que ia ser executado por decapitação. Em 1614, Pocahontas casou-se com o inglês John Rolfe e, de acordo com registos, morreu três anos depois, em Gravesend, Inglaterra, tendo deixado um filho, Thomas.

Ao ser confrontado com a revelação, Edward Norton, estrela de filmes como “Glass Onion: A Knives Out Mystery” e “Fight Club”, disse que a descoberta o reduziu à sua real importância. "Só me faz perceber como sou uma peça tão pequena da história humana."

No mesmo programa, o apresentador, Henry Louis Gates Jr, perguntou também a Norton como se sentia ao saber que era descendente de proprietários de escravos, ao que o ator admitiu que é algo que lhe causa "desconforto”.

O apresentador também revelou que Norton e a atriz Julia Roberts partilham “uma longa e idêntica parte de ADN”, o que significa que serão parentes com alguns graus de distância.