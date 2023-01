“Guerra” é a Palavra do Ano 2022

É o espelho do acontecimento que marcou o ano de 2022. “Guerra” foi escolhida como a Palavra do Ano 2022. O anúncio foi feito esta quinta-feira na sede da Porto Editora (PE), no Porto, que promove desde 2009 a iniciativa.

“Guerra” conquistou 53 por cento de votos, o “maior valor percentual de votos de sempre”, indica a editora em comunicado. O vocábulo “remete-nos para a invasão da Ucrânia pela Rússia, que deu início ao maior conflito militar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial”, refere a PE.

Na votação que decorreu no site Palavra do Ano, a segunda palavra mais votada foi “Inflação” que recolheu 18,8 por cento de votação. Já em terceiro lugar ficou a palavra “Urgências” que somou 6,6 por cento dos votos.

Na lista de palavras que marcam 2022 estão também “Rainha” com 5,3 por cento, “Energia” com 4,8 por cento, seguida de “Seca” com 3,9 por cento, “Abusos” com 2,2 por cento, “Ciberataque” com 2 por cento, “Nuclear” e “Juros”, ambas com 1,7 por cento.

De acordo com a Porto Editora a escolha da Palavra do Ano “espelha os principais acontecimentos e preocupações coletivas que marcaram 2022. A lista de 10 candidatas, que esteve em votação durante o mês de dezembro, é o resultado de mais de 7 mil sugestões recebidas em www.palavradoano.pt e das principais palavras pesquisadas ao longo do ano no Dicionário da Língua Portuguesa em www.infopedia.pt.

Em 2021, a palavra escolhida foi “Vacina”, tendo sido antecedida por “Saudade” em 2020, “Violência doméstica” em 2019, “Enfermeiro” em 2018, “Incêndios” em 2017, “Geringonça” em 2016, “Refugiado” em 2015, “Corrupção” em 2014, “Bombeiro” em 2013, “Entroikado” em 2012, “Austeridade” em 2011, “Vuvuzela” em 2010 e “Esmiuçar” no ano que a iniciativa começou, em 2009.

Também Angola e Moçambique escolhem as suas Palavras do Ano

Segundo a Porto Editora, ainda durante o mês de janeiro, “os moçambicanos podem votar na Palavra do Ano, optando entre “clandestinas”, “condenados”, “defesa”, “fraudes”, “greve”, “raptos”, “salários”, “selagem”, “sinistralidade” e “sufoco””.

Já os resultados da eleição em Angola “serão divulgados pela Plural Editores ainda este mês”. Palavras como “alternância”, “cuiar” e “kumbu” lideram a votação até ao momento, mas a lista inclui também outras candidatas como “cesta básica”, “covid”, “eleições”, “escalada”, “fraude”, “mwangolé” e “oposição”.