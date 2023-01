Jeremy Renner mostra feridas e agradece apoio depois de acidente grave

O ator norte-americano, Jeremy Renner, fez uma publicação na sua página de Instagram com uma fotografia a revelar as feridas graves que susteu depois de um acidente grave ao limpar neve, em casa, e agradeceu pelo apoio dos fãs nas redes sociais.

"Obrigado a todos pelas palavras bondosas. Estou muito magoado neste momento para escrever. Mas envio amor a todos vós", lê-se, na publicação.

O ator foi hospitalizado no domingo, "em estado crítico, mas estável". Ainda são desconhecidos os detalhes relativamente às lesões sofridas. O ator sofreu o acidente em casa, na cidade de Reno, no Estado do Nevada, EUA.

Jeremy Renner é um ator norte-americano famoso por interpretar o arqueiro Hawkeye, nos filmes de super-heróis da Marvel, nomeadamente nas longas-metragens de Avengers (Os Vingadores). O ator também participou noutros filmes de ação, como Missão Impossível: Operação Fantasma e Bourne Legacy.

Já foi nomeado para os Óscares de Melhor Ator Principal, no filme The Hurt Locker (2008), e Melhor Ator Secundário, em The Town (2010).