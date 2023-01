Rolling Stone elege melhores cantores de sempre... e esquece Céline Dion

A ausência da cantora canadiana do top da Rolling Stone está a dar que falar na Internet, especialmente no Twitter.

A lista começa com Rosalía . Pelo meio, nomes tão díspares como Billie Eilish, Joan Baez, Iggy Pop, Lana del Rey, Buddy Holly, Marc Anthony, Morrissey, Robert Smith ou SZA. Até Courtney Love, Usher ou The Weeknd (ou até mesmo Ozzy Osbourne) aparecem na lista de 200 melhores cantores, para a Rolling Stone. Quem não entra? Céline Dion.

Algumas posições também foram muito questionadas, com artistas renomados menos bem posicionados que outros melhores (segundo a Internet...).

"Estes são os vocalistas que moldaram a história e definiram as nossas vidas", "do gospel ao punk", explica a revista, que garante que esta é uma lista de "grandes cantores", não de "grandes vozes".

"O que interessa é a originalidade, a influência e a extensão do catálogo do artista, a amplitude do seu legado musical", é acrescentado.

A extensa lista tem ainda nomes como Kelly Clarkson, Alicia Keys, Barbra Streisand, PJ Harvey, Christina Aguilera, Bono, Lauryn Hill, Axl Rose, Neil Young, Jeff Buckley, Florence Welch, Donna Summer, Patti Smith, Chet Baker, Erykah Badu, Fiona Apple, Lou Reed, Eddie Vedder, Leonard Cohen, Taylor Swift, Elton John, Bob Marley, Chuck Berry, Stevie Nicks, Diana Ross, Michael Jackson, Johnny Cash, Amy Winehouse, Chris Cornell, Janis Joplin, Bruce Springsteen, Rhianna, Björk, George Michael, Kate Bush, Lady Gaga, Barry White, Tina Turner, Willie Nelson, Mick Jagger, Sade, Joni Mitchell, Rod Stewart ou Toni Braxton.



Já mais perto do topo nomes incontornáveis da história da música: Ella Fitzgerald, James Brown, Louis Armstrong, Kurt Cobain, Thom Yorke, David Bowie, Dolly Parton, Paul McCartney, Mary J. Blige, Nina Simone, Frank Sinatra, Elvis Presley, Prince, Bob Dylan, Freddie Mercury, John Lennon, Stevie Wonder, Ray Charles, Mariah Carey, Whitney Houston. Também artistas mais "recentes" conseguem lugares cimeiros: Ariana Grande, Aaliyah, Adele ou Beyoncé são alguns exemplos.

A cantar em português aparecem nomes como Caetano Veloso, Gal Costa e João Gilberto.

Recorde-se que Céline Dion, de 54 anos, cancelou recentemente uma digressão depois te der sido diagnosticada com Síndrome da Pessoa Rígida, uma doença autoimune rara que afeta movimento dos músculos e das articulações.