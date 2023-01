Jeremy Renner em "estado crítico" após acidente a limpar neve

Jeremy Renner foi hospitalizado este domingo depois de um acidente enquanto limpava neve, segundo avança um representante do ator.

O artista está em "estado crítico, mas estável", acrescenta o "Hollywood Reporter". Segundo o mesmo website norte-americano, Renner está na companhia da família e a receber "excelentes cuidados de saúde".

Ainda são desconhecidos os detalhes relativamente às lesões sofridas. O ator sofreu o acidente em casa, na cidade de Reno, no Estado do Nevada, EUA.

Jeremy Renner é um ator norte-americano famoso por interpretar o arqueiro Hawkeye, nos filmes de super-heróis da Marvel, nomeadamente nas longas-metragens de Avengers (Os Vingadores). O ator também participou noutros filmes de ação, como Missão Impossível: Operação Fantasma e Bourne Legacy.

Já foi nomeado para os Óscares de Melhor Ator Principal, no filme The Hurt Locker (2008), e Melhor Ator Secundário, em The Town (2010).