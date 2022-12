Governo lamenta morte de Linda de Suza, "símbolo de Portugal"

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, lamentou a morte de Linda de Suza, afirmando que a cantora "levou Portugal na sua mala de cartão e na sua voz".

Para Paulo Cafôfo, Linda de Suza foi "das mais reconhecidas cantoras portuguesas em França e símbolo de Portugal".

Linda de Suza "levou Portugal na sua mala de cartão e na sua voz, aproximando a diáspora das suas raízes", escreveu Paulo Cafôfo na rede social Twitter.

A cantora emigrou em 1970 para França, onde fez carreira na música.

Nascida em 1948 em Beringel, no concelho de Beja, Linda de Suza estreou-se como cantora no restaurante Chez Loisette, em Saint-Ouen, a cerca de 6,5 quilómetros a norte de Paris, onde foi descoberta pelo compositor André Pascal (1932-2001) que a apresentou, posteriormente, ao compositor Alex Alstone (1903-1982).

Interpretou sucessos como a canção "Un Portugais" (Vine Buggy/Alex Alstone), cujas vendas do "single" atingiram o Disco de Platina em França, em 1979, ou o "single" "Uma moça chorava".

Linda de Suza tornou-se a cantora da comunidade emigrante portuguesa, cantando as suas dificuldades e saudades, em temas como "J"ai deux pays pour un seul coeur" ou "La Symphonie du Portugal". No seu repertório incluiu temas do cancioneiro popular como "Lírio Roxo" e "Malhão, Malhão", e gravou "Coimbra/Avril au Portugal".

Morreu hoje aos 74 anos, de insuficiência respiratória e após ter sido diagnosticada com covid-19.