​Responsabilidade social como forma de atrair colaboradores

A responsabilidade social vai fazer parte do dia a dia do Grupo Rego, uma empresa de mediação de seguros. A partir de 2023 e durante todo o ano, vão ser realizadas ações de solidariedade não só com instituições, ou pessoas individuais externas à empresa, mas também com colaboradores.



A empresa já tem vindo a realizar ações de solidariedade ao longo deste ano, mas agora vão ser feitas de forma mais regular e formal. A administradora do Grupo Rego salienta que a responsabilidade social é uma missão. “Conscientes da essência do mercado segurador devolver à sociedade em indemnizações o que dela recebeu em prémios, a responsabilidade social é algo de intrínseco no nosso dia a dia, sem que, contudo, haja essa perceção dos clientes”, esclarece Sara Rego, em entrevista à Renascença.

“Com este projeto quisemos ir mais longe, focando-nos na sociedade, quer no que concerne aos nossos colaboradores, mas também à sociedade em geral”, explica.

Para levar avante o projeto, “nós utilizamos como base os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas e associamos a efemérides que se celebram ao longo do ano, como o Dia Mundial da Luta Contra o Cancro, o Dia Mundial da Árvore ou Dia Mundial do Dador de Sangue”, conta a responsável.

Ações que já têm sido realizadas nos últimos anos, a diferença é que agora envolvem os colaboradores e alargaram o âmbito.

A ideia surgiu não só pela vontade de ajudar o próximo, mas também por estarem a passar por uma escassez de pessoal, devido à dificuldade em contratar.

“A intenção não é exclusivamente altruísta. Estamos numa fase muito complicada em termos de recursos humanos, de retenção e atração de talento. Esta iniciativa tornou-se necessária para agregar as nossas pessoas em torno de um bem comum. Trazê-las para uma missão que pode ser motivadora e fortalecedora no sentido de pertença à organização”, garante a administradora da empresa de seguros que está sediada em Vila Nova de Gaia.

As ações de solidariedade vão decorrer durante o próximo ano. A primeira está marcada para janeiro.