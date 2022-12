Funeral de Mega Ferreira realiza-se quarta-feira em Lisboa

O funeral do ensaísta e escritor António Mega Ferreira irá realizar-se na quarta-feira, em Lisboa, num trajeto entre o Teatro Camões, um dos palcos da Expo98, até ao crematório dos Olivais.

O velório terá início às 17h00 desta terça-feira, para a família, abrindo ao público a partir das 18h00 e encerrando às 22h00 horas, indica a agência funerária.

António Mega Ferreira morreu esta segunda-feira, aos 73 anos, numa notícia avançada através de nota publicada na página da Presidência da República, em que Marcelo Rebelo de Sousa presta homenagem a "um dos melhores da sua e minha geração no campo da cultura".

Em entrevista à Renascença, há pouco mais de um mês, não fazia uma avaliação positiva do governo de António Costa, denunciando a “prudência deste regime de maioria absoluta” que, no seu entender, “tem as cores do medo”.

Ao primeiro-ministro avisava que “é preciso ter capacidade de decisão, coragem e arriscar” e afirma que, apesar de não gostar da personalidade, “com Sócrates as coisas avançavam”.