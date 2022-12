​Morreu Maxi Jazz, vocalista dos Faithless

Numa publicação divulgada na conta oficial de Maxi Jazz no Instagram, os seus colegas de grupo recordam o “homem amoroso com tempo para os outros”, que gostava de conversar e que era um “génio” na sua arte.

“Insomnia”, que chegou às pistas de dança em 1996, é provavelmente o tema mais popular dos Faithless.

“We Come 1” foi outro dos sucessos do grupo, atingindo o terceiro lugar do top de vendas no Reino Unido, em 2001.