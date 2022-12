Pintora Armanda Passos condecorada a título póstumo com Ordem Militar de Santiago de Espada

A pintora Armanda Passos foi condecorada esta quinta-feira, a título póstumo, pelo Presidente da República, apurou a Renascença.

A artista do Porto que morreu em 2021 recebeu, através das mãos da filha, o colar de Grande Oficial da Ordem Militar de Santiago de Espada.

O trabalho de Armanda Passos pode ser visto até ao final deste mês numa exposição em Lisboa, na Fundação Champalimaud.

A mostra reúne obras de uma vida dedicada à pintura, muitas delas pertencentes a coleções privadas.

Nascida em 1944, no Peso da Régua, Armanda Passos licenciou-se em Artes Plásticas pela Escola Superior de Belas Artes do Porto, cidade onde viveu e trabalhou.

Em 2011, a pintora foi homenageada pela Universidade do Porto com duas retrospetivas (Reservas e Obra Gráfica), além da publicação do livro Armanda Passos Centenário U.P. – Uma Retrospetiva, de José-Augusto França, Sobrinho Simões e Luís de Moura Sobral.

Em 2012, foi feita Comendadora da Ordem do Mérito.

As suas serigrafias foram expostas em diversas mostras individuais e coletivas, inclusive representando Portugal noutros países.

Armanda Passos morreu em outubro de 2021, aos 77 anos, na sequência de doença prolongada.