Membros da banda Journey em tribunal por causa de atuação privada para Trump

Um elemento dos Journey abriu um processo judicial contra um colega da banda rock que no mês passado atuou para uma série de políticos do Partido Republicano, incluindo Donald Trump, em Mar-a-Lago, a casa do ex-Presidente dos EUA, na Flórida.

O famoso single, lançado em 1981 pelo teclista Jonathan Cain, o guitarrista Neal Schon e o cantor Steve Perry, ganhou novo fôlego 30 anos depois quando foi usado no último episódio da série de televisão "Os Sopranos".

Cain, de 71 anos, integra o círculo próximo de Trump porque a sua mulher, a evangélica Paula White-Cain foi, em tempos, conselheira espiritual do ex-chefe de Estado norte-americano.

Em novembro, o teclista dos Journey fez uma atuação para um grupo de republicanos, entre eles Marjorie Taylor Greene, Kari Lake e a família Trump, na qual cantou o "hit". Ontem, foi revelado pela revista Variety que o advogado de Neal Schon enviou uma notificação extrajudicial a Cain por causa desse concerto privado no resort privado de Trump na Flórida.