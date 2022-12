EUA. Rapper Afroman anuncia candidatura à presidência em 2024

O rapper norte-americano Afroman, conhecido pelo êxito “Because I Got High”, anunciou a sua candidatura independente às eleições presidenciais nos Estados Unidos em 2024, dizendo que os “norte-americanos estão a sofrer”.

“É uma imensa honra e prazer anunciar formalmente Afroman como candidato independente à Presidência dos Estados Unidos da América”, adiantou o gestor de campanha do artista, Jason Savage, num comunicado publicado no Instagram.

No comunicado, Savage realçou que chegou o momento “em que a mudança deve ser realizada”.

“Essa hora é agora. Os norte-americanos estão a sofrer e o ‘status quo’ não é mais aceitável”, salientou.

Afroman de 48 anos, nascido como Joseph Edgar Foreman, em Los Angeles, atingiu a fama em 2001 com o álbum The Good Times, que inclui as canções de sucesso “Because I Got High” e “Crazy Rap”.

“Precisamos de um candidato verdadeiramente eleito pelo povo e para o povo. Precisamos de um homem que possa avançar e liderar com mão firme. As pessoas estão famintas por um comandante, que lidere de um lugar de amor e não de ódio. Nestes tempos sombrios, precisamos de um líder que realmente incorpore o sonho americano”, acrescentou.

O artista já lançou 18 álbuns de estúdio, mais recentemente Lemon Pound Cake em 2022.