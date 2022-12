"Portunhol" passa a estar no Dicionário da Língua Espanhola

A Real Academia Espanhola anunciou que o termo "portunhol" vai passar a integrar o Dicionário da Língua Espanhola.

O diretor da instituição, Santiago Munõz, e a diretora da edição do dicionário, Paz Battaner, indicaram que se trata de uma das 280 novas palavras a integrar a nova edição.

"Idadismo", que se refere à discriminação pela idade, "garciamarquismo", que deriva do escritor Gabriel García Márquez, e "conspiranoia", que junta conspiração a paranoia, são outras das novidades no Dicionário da Língua Espanhola.

Paulo Futre, antigo futebolista português que deixou marca no Atlético de Madrid já reagiu à notícia no seu Twitter, dizendo que tem "orgulho de contribuir para a história do Atlético e da literatura espanhola".