Morreu Terry Hall, vocalista dos "The Specials"

O músico Terry Hall, vocalista da banda britânica "The Specials" morre esta segunda-feira, aos 63 anos.

"É com grande tristeza que anunciamos a morte, após uma breve doença, de Terry, nosso lindo amigo, irmão e um dos mais brilhantes cantores, compositores e letristas que este país já produziu", lê-se num comunicado publiaco na página da banda, no Twitter.

“Terry foi um marido e pai maravilhoso e uma das almas mais gentis, engraçadas e genuínas. A sua música e as suas atuações encapsulavam a própria essência da vida… a alegria, a dor, o humor, a luta pela justiça, mas principalmente o amor", lê-se, ainda

“Ele fará muita falta para todos que o conheceram e amaram e deixa para trás o dom de sua música notável e profunda humanidade. Terry costumava deixar o palco no final dos shows de afirmação da vida do The Specials com três palavras… 'Love Love Love'."

Originário da cidade de Coventry, Hall integrou a banda em 1978, um ano após a sua formação. Em 1981, uma separação do grupo levou Terry Hall e outros elementos a formar os "Fun Boy Three. Em 1983, sairia para formar o "The Colourfield" com os ex-membros do "Swinging Cats", Toby Lyons e Karl Shale.