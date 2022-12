Morreu a cantora Claudisabel num acidente de viação

"A sua voz, alegria e frontalidade que a caracterizam deixam mais pobres a música portuguesa e todos que tiveram a oportunidade de a conhecer e privar com ela", lê-se na publicação.

A morte de Cláudia Isabel Leiria Madeira, de 40 anos, foi confirmada na página oficial da artista, no Facebook.

A cantora Claudisabel morreu num acidente de viação esta madrugada na A2, perto de Alcácer do Sal.

Neste acidente, que vitimou Claudisabel, uma outra pessoa ficou ferida. A colisão entre dois veículos ligeiros deu-se na Autoestrada 2 (A2), junto a Alcácer do Sal.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o alerta foi dado pelas 1h55.

Nas declarações à Lusa, o comandante dos bombeiros realçou que o carro em que seguia a cantora capotou na sequência da colisão e que as operações de socorro implicaram a realização de "trabalhos de desencarceramento e salvamento avançado".

O óbito da cantora foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago.