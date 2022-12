Dez conselhos para um Natal ecológico. O planeta agradece

Em contagem decrescente para o Natal, os afazeres da época vão apertando e, na correria, as decisões de consumo nem sempre são as mais amigas do ambiente.

A Renascença falou Joana Guerra Tadeu, conhecida como ambientalista imperfeita, uma ecofeminista com milhares de seguidores nas redes, para dar 10 conselhos sobre como se pode viver esta época provocando um menor impacto do meio ambiente.

Nesta conversa, Joana Guerra Tadeu deixa conselhos muito práticos, mas acima de tudo dois princípios orientadores: planear com tempo e tentar sempre reduzir o consumo.

Além destes princípios orientadores, ficam os seguintes 10 conselhos:

Presentes

Ofereça apenas a quem gosta.

Dê preferência a fazer compras no comércio local e a artesãos. Nas grandes superfícies há muitos produtos que se dizem amigos do ambiente, mas nada do que é produzido em massa pode ser sustentável.

Nem todos os presentes precisam de embrulho.

Se embrulhar, evite o papel com acabamento brilhante, pois esse material não é papel reciclável.