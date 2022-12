Saiba quem é o português mais influente na Europa

O português Carlos Tavares, Ceo da Stellantis, está entre as 28 personalidades mais influentes da Europa. De acordo com o ranking elaborado pelo jornal “Politico”, o português surge no 6.º lugar na categoria dos “Disruptivos”.

Na mesma categoria liderada pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov ocupa a última posição.

O espaço dedicado ao português, de 64 anos, abre com a pergunta: “O futuro dos automóveis é elétrico?”. E a resposta surge de imediato atribuindo essa decisão a Carlos Tavares, Ceo da Stellantis, a sexta maior fabricante do mundo, criada no ano passado pela fusão da Fiat Chrysler e do Grupo PSA, dono de marcas como Peugeot e Citroën.

Segundo o jornal, embora a empresa tenha afirmado que quer fazer uma transição completa para a produção de carros elétricos até 2030, o veterano da indústria portuguesa de 64 anos parece cético. E lembra mesmo as suas declarações em 2021: “o que está claro é que a eletrificação é uma tecnologia escolhida pelos políticos, não pela indústria”

Tavares queixou-se dos riscos para os empregos europeus que a transição representa e da pegada de carbono do fabrico de baterias.

O Ceo da Stellantis lançou ainda o 'Forum da Liberdade de Mobilidade', que pretende discutir o futuro da mobilidade descarbonizada já no próximo ano, lembra ainda a publicação, lançando a dúvida se este espaço vai ou não ajudar a resolver as questões dos fabricantes de carros no que toca aos elétricos.

Mas uma coisa é certa, realça o jornal, “a iniciativa vai revelar muito sobre a disposição e a capacidade da Europa em dar o próximo passo para mudar a forma como as pessoas se movimentam”.