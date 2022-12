Ruiu troço da muralha do Castelo de Veiros no concelho de Estremoz

Um troço com cerca de cinco metros da muralha do Castelo de Veiros, no concelho de Estremoz, distrito de Évora, ruiu devido ao mau tempo dos últimos dias, revelou esta quinta-feira o presidente da câmara.

Em declarações à agência Lusa, o autarca de Estremoz, José Daniel Sádio, indicou que a derrocada ocorreu na quarta-feira de manhã e que foi uma “consequência do mau tempo” que tem assolado a região alentejana.

“Ontem [quarta-feira] de manhã, recebemos a informação da Proteção Civil de que tinha havido uma derrocada e, de imediato, deslocámos os nossos meios para o local, Proteção Civil Municipal e engenheiros da câmara”, adiantou.

Aludindo ao “histórico de situações similares” naquela fortaleza ao “longo dos anos”, o presidente do município estimou que, desta vez, a derrocada tem uma extensão de “cerca de cinco metros”.

Propriedade da Fundação do Asilo de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Veiros, o castelo desta vila alentejana, cuja construção remonta ao século XIV, está classificado como Imóvel de Interesse Público.