João Luís Barreto Guimarães é o Prémio Pessoa 2022

"Alia à virtude da palavra e da imaginação uma reflexão por vezes irónica, por vezes realista, sempre duramente trabalhada, sem prejuízo do efeito estético na construção do poema. Escreve sobre nós, portugueses, e sobre tudo o que vê e observa."

João Luís Barreto Guimarães, poeta e médico cirurgião, é o vencedor do Prémio Pessoa 2022. O anúncio foi feito esta quinta-feira, no Palácio de Seteais, em Sintra.

No valor de 60 mil euros, o Prémio Pessoa foi criado pelo semanário "Expresso" para a atividade de pessoas portuguesas com papel significativo na vida cultural e científica do país.

O júri do Prémio Pessoa 2022 foi presidido por Francisco Pinto Balsemão e Paulo Macedo (vice-presidente), e integrou ainda Ana Pinho, António Barreto, Clara Ferreira Alves, Diogo Lucena, Eduardo Souto de Moura, José Luís Porfírio, Maria Manuel Mota, Pedro Norton, Rui Magalhães Baião, Rui Vieira Nery e Viriato Soromenho-Marques.

Este ano na sua 36.ª edição, o Prémio Pessoa distinguiu nos últimos três anos o encenador Tiago Rodrigues, a cientista Elvira Fortunato (atual ministra da Ciência e Tecnologia) e o presidente da Fundação Oceano Azul, Tiago Pitta e Cunha.

Consulte abaixo a lista completa de laureados:

1987 - José Mattoso

1988 - António Ramos Rosa

1989 - Maria João Pires

1990 - Menez

1991 - Cláudio Torres

1992 - António e Hanna Damásio

1993 - Fernando Gil

1994 - Herberto Helder

1995 - Vasco Graça Moura

1996 - João Lobo Antunes

1997 - José Cardoso Pires

1998 - Eduardo Souto Moura

1999 - Manuel Alegre e José Manuel Rodrigues

2000 - Emanuel Nunes

2001 - João Bénard da Costa

2002 - Manuel Sobrinho Simões

2003 - José Joaquim Gomes Canotilho

2004 – Mário Cláudio

2005 – Luís Miguel Cintra

2006 – António Câmara

2007 – Irene Flunser Pimentel

2008 - João Luís Carrilho da Graça

2009 – D. Manuel Clemente

2010 – Maria do Carmo Fonseca

2011 – Eduardo Lourenço

2012 – Richard Zenith

2013 – Maria Manuel Mota

2014 – Henrique Leitão

2015 – Rui Chafes

2016 – Frederico Lourenço

2017 – Manuel Aires Mateus

2018 – Miguel Bastos Araújo

2019 – Tiago Rodrigues

2020 – Elvira Fortunato

2021 – Tiago Pitta e Cunha