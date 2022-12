Eddie Murphy recebe prémio honorário Cecil B. DeMille nos Globos de Ouro

Eddie Murphy vai receber o prémio honorário Cecil B. DeMille na 80.ª edição dos Globos de Ouro, anunciou a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood.

O galardão que vai distinguir a carreira de Eddie Murphy soma-se ao regresso da transmissão televisiva do evento após dois anos marcados por escândalos.

Depois de tirar os Globos de Ouro do ar, a rede de televisão NBC vai transmitir a cerimónia em 10 de janeiro, com a apresentação do comediante Jerrod Carmichael.

Num contrato de um ano com a NBC, os Globos de Ouro estão a tentar regressar à ribalta após uma investigação do jornal Los Angeles Times, no início de 2021, ter descoberto que a associação de imprensa não tinha membros negros e enumerou uma longa história de imprudências éticas.

Os filmes “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo” e “The Banshees of Inisherin” lideram as nomeações aos Globos de Ouro, anunciadas na segunda-feira. A série “Abbott Elementary” lidera as nomeações na categoria de televisão.

Eddie Murphy foi indicado aos Globo de Ouro seis vezes.

Em 2007, o ator ganhou o Globo de Ouro de melhor ator secundário em cinema pelo filme “Dreamgirls” (2006). Eddie Murphy também foi nomeado por “O Professor Chanfrado” (1997), “Beverly Hills Cop” (1985), “Os Ricos e os Pobres” (1984) e “48 Horas” (1983).

A sua nomeação mais recente foi para melhor ator em comédia ou musical por “Dolemite is My Name” (2019).

Os homenageados anteriores do prémio Cecil B. DeMille abrangem Tom Hanks, Oprah Winfrey e Meryl Streep.