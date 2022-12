Serralves lança site dedicado a Sophia de Mello Breyner

A Fundação de Serralves lança na quarta-feira um ‘site’ dedicado a Sophia de Mello Breyner Andresen, com textos provenientes do ciclo que se realizou no centenário da poeta, constituindo “uma ferramenta de investigação e divulgação” da sua obra.

O lançamento do ‘site’ “Sophia e as Artes - Uma perspetiva interartística da obra de Sophia de Mello Breyner Andresen” vai decorrer pelas 18h30, na Biblioteca da Fundação de Serralves, no Porto, com a participação de Rosa Maria Martelo, Luís Sousa Teixeira e Isabel Pires de Lima, de acordo com a informação disponibilizada na página de Serralves.

O ciclo Sophia e as Artes, que comemorou o centenário do nascimento de Sophia e do qual será extraído o conteúdo para o novo ‘site’, contou com cinco sessões distribuídas entre os meses de novembro e dezembro de 2019.

As quatro primeiras sessões estabeleceram diálogos entre a obra da poeta e uma área artística, construídos por especialistas na obra de Sophia e na arte escolhida para a respetiva sessão: Carlos Mendes de Sousa e Joana Providência elaboraram sobre "Sophia e a Dança”; Pedro Eiras e Amílcar Vasques-Dias sobre "Sophia e a Música”; Maria Filomena Molder e Nuno Faria sobre "Sophia e as Artes Plásticas”; e Maria Irene Ramalho e Teresa Andresen sobre "Sophia e a Forma”.

A quinta sessão deste ciclo foi preenchida pela performance das artistas Angelica Salvi e Marta Vuduvum, uma proposta inédita, concebida para a celebração dos cem anos da escritora, que se completaram em 06 de novembro de 2019.