Primavera Sound do Porto com Kendrick Lamar, Rosalía, Blur e Pet Shop Boys

O festival Primavera Sound no Porto, que regressa entre 07 e 10 de junho de 2023, vai contar com os regressos ao evento de Blur, Kendrick Lamar e Rosalía, bem como com a estreia de Pet Shop Boys.

Numa edição comemorativa dos 10 anos do evento no Parque da Cidade do Porto, excecionalmente com quatro dias, a organização classifica o cartaz como "o melhor de sempre", de acordo com comunicado no "site" do festival.

O dia 07, mais curto do que os que se seguem, vai receber o "rapper" norte-americano Kendrick Lamar, protagonista de um dos concertos mais memoráveis da história do festival, em 2014, Baby Keem, FKA Twigs, Beatriz Pessoa, Georgia, Holly Humberstone e The Comet is Coming.

No dia 08 de junho, o festival acolhe outro regresso de um cabeça de cartaz, no caso a espanhola Rosalía, que atuou há semanas no Altice Fórum, em Braga, para além de nomes como Bad Religion, Fred Again.., Maggie Rogers, The Mars Volta, Arlo Parks, Built to Spill, Fumo Ninja, Japanese Breakfast e Shellac, entre outros.

No dia seguinte, o destaque vai para os britânicos Pet Shop Boys, contando o cartaz com artistas que vão de Darkside a My Morning Jacket, passando por Le Tigre, St. Vincent, o projeto Deixem o Pimba em Paz, entre muitos outros.

O último dia do 10.º Primavera Sound no Porto, agora sem patrocínio da NOS, vai receber Blur, Halsey, Bleachers, Drain Gang, Pusha T, Sparks, Yves Tumor, Julia Holter, Off! (confirmados na segunda-feira para o SonicBlast de 2023, em Caminha), PUP, Unwound, e mais.

Os bilhetes para o festival estão à venda por 170 euros para os quatro dias e 70 só para um dia, mais taxas.