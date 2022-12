Pantera e Slipknot atuam em Lisboa

Os norte-americanos Pantera, recém-reagrupados, e Slipknot vão encabeçar a edição de estreia do festival Evil Live, em junho de próximo ano, na Altice Arena, em Lisboa, anunciou hoje a promotora.

Em 28 e 29 de junho de 2023, o novo festival, a cargo da Prime Artists, pretende apresentar "um cartaz multigénero dentro da música pesada", de acordo com o comunicado hoje divulgado.

Agora constituídos por Phil Anselmo na voz, Rex Brown no baixo, Zakk Wylde na guitarra e Charlie Benante na bateria, após as mortes do guitarrista "Dimebag" Darrell e do irmão, o baterista Vinnie Paul, os Pantera deram este mês os primeiros concertos em 21 anos.

De acordo com os alinhamentos publicados na plataforma setlist, os concertos da nova vida de Pantera têm sido compostos por clássicos da banda, com destaque para "Becoming", "This Love" e "Cemetery Gates", incluindo, nalguns casos, a versão de "Planet Caravan", de Black Sabbath.

Já os Slipknot vão apresentar o disco "The End, So Far", lançado este ano e o último a sair pela editora Roadrunner, à qual estiveram ligados desde o primeiro álbum.

Os bilhetes para o festival vão ser colocados à venda na quarta-feira, com preços de 70 euros para um dia e 120 para os dois.

Os Pantera vão ser cabeças de cartaz do dia 28 de junho, enquanto Slipknot lideram o alinhamento de dia 29.