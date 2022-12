Morreu a escritora Maria Manuel Viana, aos 67 anos.

A escritora notabilizou-se pela publicação de romances como "A Paixão de Ana B.", em 2002, "A Dupla Vida de Mª João", em 2006, "O Verão de todos os silêncios", em 2011, e "Teoria dos limites", lançado em 2014.

O seu mais recente lançamento foi em 2021, com "Teoria dos limites", editado pela Teodolito, tendo ainda um dos seus contos figurado na coletânea "Vinte Grandes Contos de Escritoras Portuguesas", publicado em maio deste ano pela Sibila Publicações. Publicou também dois livros a quatro mãos — "Damas, Ases e Valetes" (Editorial Teorema), com Ana Benavente, e "Gramática do Medo" (Dom Quixote), com Patrícia Reis.

Maria Manuel Viana foi responsável pela tradução para língua portuguesa de dos romances "O Dia de Amanhã", de Ignacio Martínez de Pisón, e "A Filha do Leste", de Clara Usón, ambos vencedores do Prémio Nacional da Crítica de Espanha.

Formada em Filologia Românica, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Maria Manuel Viana foi professora do ensino secundário durante mais de 30 anos.

A escritora foi, também, deputada pelo Partido Socialista e vereadora do pelouro da cultura da Câmara Municipal de Castelo Branco.