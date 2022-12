"Má Educação" e alterações climáticas. Teatro para os mais novos em Lisboa

É uma feliz coincidência. A companhia de teatro Formiga Atómica estreia esta segunda-feira a peça “Má Educação”, no Teatro São Luiz, em Lisboa, e ao mesmo tempo tem em cena no Teatro LU.CA, em Belém, outra peça, “Estado do Mundo”, também pensada para o público mais novo. Ambas abordam temas pertinentes à juventude. De um lado o sistema de educação, do outro a questão climática

“Má Educação – Peça em 3 Rounds”, que sobe ao palco a partir de hoje, é uma criação de Miguel Fragata e Inês Barahona e conta com coreografia de Vitor Hugo Pontes e música de Hélder Gonçalves. Em entrevista ao programa Ensaio Geral da Renascença, Miguel Fragata explica que “o desejo de trabalhar sobre tudo o que envolve a comunidade escolar, e as problemáticas professor-aluno, nasceu da experiência de há quase 10 anos a observar públicos como o escolar”.

O cenário criado por Josué Maia coloca em palco um ringue de boxe. A acompanhar está um piano de cauda que será tocado por Teresa Gentil. Em cena, uma bailarina, uma atriz e uma criança. Representam diferentes gerações e questionam quem ensina a quem, o quê. Inês Barahona indica que este encontro “reflete várias tensões”. “A escola é o agora, é um exercício de atividade no presente, para um futuro que ninguém conhece, com o peso do passado que é transmitido”, diz a encenadora.

No ringue de boxe há “um primeiro combate entre dimensões diferentes do tempo”, mas também “um combate mais óbvio que tem a ver com esse confronto entre um adulto que se apresenta com bagagem de conhecimento, e o aluno que se apresenta com outra bagagem e conhecimento. Encontram-se no mesmo ringue, frente-a-frente, prontos para discutir, divergir e convergir”, acrescenta a criadora Inês Barahona.

Olhando para questões como as dos rankings escolares, Inês Barahona fala de uma ideia de competição que está subjacente a todo o atual sistema de ensino. Miguel Fragata acrescenta que “Má Educação” nasceu também do trabalho de observação que fizeram das escolas e onde perceberam a importância do papel de um professor motivado. “A partir de um grande capital de queixa que fomos observando por parte da comunidade escolar, dos professores em particular, nomeadamente de tudo o que envolve a vivência da escola e do ensino” foi criado o espetáculo.

A peça, para maiores de 6 anos, vai estar em cena até dia 17, com sessões para escolas de 12 a 15 de dezembro às 14h30 e dias 16 e 17 dezembro, sexta-feira às 20h00 e sábado, às 15h00 e às 20h00.

Alterações climáticas no palco do “Estado do Mundo”

Edi é um rapaz de 8 anos que na peça “Estado do Mundo” inicia uma viagem por um mundo invisível, marcado pelos efeitos das alterações climáticas. A sua história dá corpo a esta peça também criada pela companhia Formiga Atómica e que está em cena, até 18 de dezembro, no Teatro Luiz de Camões – LU.CA, em Belém.

A personagem principal, desempenhada pelo ator Edi Gaspar, “tem uma vida muito parecida com a maioria das crianças dessa idade”, explica Inês Barahona. A autora e encenadora da peça conta que Edi “de repente encontra um fio invisível que liga a sua vida à vida de outras crianças no mundo inteiro. É a partir desse olhar das crianças espalhadas pelo mundo que se desenrola o fio que explora as causas e consequências entre as nossas opções e o que acontece noutros pontos do mundo”, sublinha.

Na opinião de Miguel Fragata, “Estado do Mundo” “é o espetáculo que aborda a questão mais urgente e de maior emergência”, daí terem sentido, enquanto companhia a necessidade de falar sobre a crise climática. Para criar o texto fizeram uma pesquisa pelo território e, indica o encenador, colocaram em cena “através de miniaturas, grandes catástrofes naturais”. A ideia é “perceber como o quotidiano tem influência no mundo inteiro, através das decisões que tomamos”, destaca Fragata.

Com figurinos de José António Tenente, “Estado do Mundo” está em cena até dia 18 de dezembro. Dias 17 e 18 dezembro com sessões às 11h30 e 16h30, e para escolas nos dias 14 e 15 dezembro às 10h30 e 14h30 e dia 16, às 10h30.