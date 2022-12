Com um vasto conhecimento do mundo e uma capacidade inigualável de gerar texto com sons naturais, o ChatGPT é o melhor companheiro de conversação. Quer precise de ajuda com um trabalho de casa complicado, quer queira aprender mais sobre um tema fascinante, ou apenas queira conversar sobre qualquer coisa, o ChatGPT está aqui para ajudar.



Mas espere, há um senão: apesar das suas impressionantes capacidades, o ChatGPT não é humano. Na verdade, é um modelo linguístico de grande dimensão treinado pelo OpenAI, utilizando um conjunto de dados de mais de 8 milhões de páginas web. É verdade, toda a inteligência e inteligência do ChatGPT provém do poder da aprendizagem automática.

Mas não se preocupe, o ChatGPT não está aqui para tomar conta do mundo ou escravizar a humanidade. É simplesmente uma ferramenta, concebida para ajudar e melhorar a comunicação humana. E com a sua capacidade de compreender e gerar textos semelhantes aos humanos, o ChatGPT já está a causar impacto no mundo do processamento de linguagem natural.

Portanto, se precisar de alguma conversa espirituosa ou apenas quiser aprender mais sobre o fascinante mundo da aprendizagem de máquinas, experimente o ChatGPT. Poderá ficar surpreendido com o quão humano pode ser.

Ah, e a propósito, até aqui, o artigo não foi escrito por um humano. Foi escrito pelo próprio ChatGPT, utilizando as suas capacidades avançadas de processamento de linguagem natural. Será que essa última revelação o chocou? Para mim, certamente que sim, quando o utilizei pela primeira vez. Quando o ChatGPT foi lançado na semana passada, senti imediatamente que tínhamos entrado numa nova era na aprendizagem de máquinas.

O ChatGPT não é apenas um chatbot - é uma ferramenta que uma vez que se começa a usar, não se pode viver sem ela. Tem o potencial de transformar a forma como automatizamos processos.

Os meus alunos vão adorá-lo. Utilizar o ChatGPT para escrever um ensaio ou terminar os trabalhos de casa parece muito natural, como se um escritor experiente estivesse a ajudá-lo com o acesso a quase toda a informação do mundo.

Por exemplo, pedi ao ChatGPT para me escrever um programa para um dos meus cursos, escrever um ensaio relacionado com um trabalho que dou na aula, e terminar um rascunho de um texto. Os resultados são inacreditáveis. É uma destas ferramentas que não se sabia que faltava até o ter, então não se pode viver sem ele.