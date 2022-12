Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

A música como “direito humano” deve estar a acessível a todos, defende Mariana Duarte Silva. Em declarações à Renascença, a responsável pela Academia de Música Urbana Skoola fala do projeto de cariz social que, desde 2021, acolhe jovens de várias idades e contextos sociais de Lisboa, promovendo a sua inclusão e estimulando as suas capacidades:

"É uma academia de música que utiliza o ensino não formal da música urbana que os jovens ouvem, e que como arte e como direito humano deverá ser acessível a todos. Esse impacto que a música tem na vida deles acaba por lhes dar novas oportunidades, novos pensamentos, o que acaba por ter também um impacto grande nas suas vidas. E como trabalhamos com jovens que sabem música, com outros que não sabem, e com jovens de todos os contextos sociais e económicos, acaba por haver uma inclusão social, no sentido em que estão todos juntos a aprender música”, refere Mariana Duarte Silva. O projeto funciona por ciclos, que correspondem aos períodos escolares. “Trabalhamos com cerca de 50 jovens em cada ciclo. Este iniciou-se em setembro e termina agora no Natal. Depois, se tudo correr bem, começará um novo em janeiro, que terminará na Páscoa ”, explica à Renascença. "A metodologia da Skoola requer que, ao longo de 10, 12 semanas, o grupo trabalhe os seus objetivos: escrever uma música, fazê-la na parte mais eletrónica ou instrumental, e apresentá-la no final. O grupo é dividido em quatro turmas, são separados pelas idades - dos 10 aos 13 e dos 14 aos 18 -, e ao longo destas semanas vão trabalhando com os professores para criarem as suas músicas. São sempre músicas originais.”

No final de cada ciclo, os alunos apresentam o trabalho que fizeram. “É um momento de grande alegria para todos”, sublinha Mariana Duarte Silva. É o que vai acontecer já no próximo domingo, 11 de dezembro, quando 50 alunos subirem ao palco do Village Underground Lisboa. Na primeira fila estarão a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva. Os alunos ainda não sabem, mas a diretora da Skoola acredita que vão gostar de ver o seu trabalho assim valorizado. "Espero que sim. Eu ainda não lhes disse, para não causar grande nervosismo, mas para nós, e para eles, será com certeza importante ter ali tanto a ministra da Coesão Territorial, que tem a tutela do financiamento deste projeto, como o ministro da Cultura, porque este projeto pretende democratizar a cultura e fazê-la chegar a todos os jovens.” A Skoola começou a funcionar em abril de 2021, mas “antes de ser uma Academia aberta todos os dias, já era um projeto para as férias escolares dos jovens” desde 2018, explica Mariana Duarte Silva, que faz um balanço muito positivo e recompensador do trabalho feito. “Muito recompensador. Também, e muito, pelo cariz mais social, mas essencialmente pelo cariz cultural e de poder dar a oportunidade a muitos jovens de fazerem música e criarem os seus próprios caminhos, de não lhes ter que ser imposta sempre uma cultura que muitas vezes não é acessível, mas que eles possam participar nela democrática e ativamente, e possam eles próprios criar a sua música e dar azo à sua criatividade. Portanto, mais do que o lado social, que vem inevitavelmente por acréscimo, para mim é mesmo a parte da democratização da música para todos que é mais recompensadora".

Mariana Duarte Silva é a responsável pela Academia de Música Urbana Skoola. Fotos: Catarina Laborim