Céline Dion cancela digressão depois de diagnosticada com doença neurológica rara

Céline Dion poderá ter de pôr fim à carreira. A cantora canadiana, de 54 anos, foi diagnosticada com Síndrome de Pessoa Rígida, um distúrbio neurológico raro que, geralmente se manifesta entre os 40 e os 50 anos.

Como o nome da doença indica, o principal sintoma é uma intensa rigidez que pode manifestar-se em todo o corpo ou apenas nas pernas, impedindo a normal movimentação dos músculos e das articulações.

“Sempre fui um livro aberto e não estava pronta para dizer nada antes, mas estou. Tenho vindo a lidar com problemas de saúde há muito tempo e tem sido muito difícil para mim enfrentar isto tudo. Recentemente, fui diagnosticada com um distúrbio neurológico muito raro chamado síndrome da pessoa rígida, que afeta uma pessoa num milhão“, revelou Céline Dion num vídeo que publicou, esta quinta-feira, na rede social Instagram, e no qual surge visivelmente emocionada.