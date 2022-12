​Quais as pesquisas mais frequentes dos portugueses no Google em 2022?

A palavra mais pesquisada pelos portugueses no Google durante o ano de 2022 foi “IVAucher”, isto apesar deste programa do Governo ter terminado em dezembro de 2021.



O IVAucher foi uma medida aplicada durante parte de 2021 para ajudar determinados setores – hotelaria, restauração e atividades culturais – a recuperar do impacto da pandemia. O programa terminou no fim de 2021, mas, em 2022, ainda foi a palavra mais pesquisada, revela a gigante tecnológica.

O fenómeno justificar-se-á devido ao prolongamento de outro programa do Governo, o Autovoucher (sexta palavra mais pesquisada). Aliás, “como aderir ao Autovoucher” foi a pesquisa mais feita na categoria “Como…”.

O Autovoucher esteve em vigor até abril de 2022, já depois de ter começado a guerra na Ucrânia, e permitia aos portugueses receberem 20 euros por mês, para compensar as subidas dos preços dos combustíveis.

De regresso à categoria das palavras mais pesquisadas, em segundo lugar está Mundial 2022, em terceiro Ucrânia, seguido de Rússia.

No primeiro lugar da pesquisa “Como…” está, já se sabe, “como aderir ao Autovoucher; em segundo “como saber onde votar em 2022” e, em terceiro, “como receber os 125 euros.

Neste ranking de 2022, também há a categoria “O que é”, e neste caso a pesquisa mais feita foi “o que é afasia”, muito provavelmente na sequência do anúncio, em março de 2022, que o ator Bruce Willis retirou-se de cena depois de ter sido diagnosticado com esta doença.

Na pesquisa de nomes nacionais, o ranking é liderado por Bruno Carvalho, antigo presidente do Sporting que fez sucesso no programa “Big Brother”, da TVI. O segundo nome mais pesquisado foi o da agora sua mulher Liliana Almeida. Quanto a nomes internacionais, o top 3 mais pesquisado foram Putin, Will Smith e Johnny Depp.