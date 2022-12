Família encontra filha 51 anos depois de alegadamente ter sido raptada

Um casal americano conseguiu encontrar a sua filha, 51 anos depois de esta ter sido, segundo a própria família, raptada por uma "baby sitter".

Jeffrie Highsmith e Alta Apantenco viviam em Fort Worth, no Texas, quando a sua filha, de apenas 22 meses, Melissa Highsmith, foi raptada em agosto de 1971. A história é contada pelo jornal "USA Today".

Durante décadas, a família não conseguiu descobrir o que tinha acontecido ao bebé, apesar de seguir todas as pistas que apareciam. Anualmente, celebravam o aniversário de Melissa, na esperança de voltarem a ver a filha.

O desfecho do caso surgiu graças a um teste de ADN que estabeleceu a ligação com Melanie, a filha de uma mulher que residia na própria cidade de Fort Worth.

Numa página do Facebook que a família tinha criado sobre o desaparecimento da criança, Jeffrie Highsmith e Alta Apantenco escreveram: “Vimos as fotografias dela, soubemos da sua marca de nascimento e reparámos que o seu aniversário era tão perto do da nossa Melissa e soubemos, sem sombra de dúvida, que era a nossa menina.”

Em declarações ao "USA Today", o departamento da Polícia de Forth Worth disse que vai conduzir um teste oficial de ADN para confirmar a identidade de Melissa Highsmith e que vai trabalhar com a família para tentar descobrir o que aconteceu, embora o alegado crime já tenha prescrito.

Melissa Highsmith já se encontrou pela primeira vez, em mais de 50 anos, com os seus pais biológicos.

Em entrevista ao CBS News Dallas-Fort Worth, a jovem disse sentir-se “perplexa”, embora fosse “a sensação mais maravilhosa do mundo.”

Revelou ainda que tinha tido conhecimento do seu rapto depois da mensagem que o pai lhe tinha mandado pelo Facebook na sequência dos resultados do teste.

Segundo a jovem, que quer mudar o nome para Melissa, a sua cuidadora, cuja identidade é desconhecida, saberia quem Melanie era na verdade.